LUPIEN, Hélène



À Montréal, est décédée le 29 juillet 2019, à la suite d'une cruelle maladie, Mme Hélène Lupien. Hélène avait 73 ans. Diplômée de l'université de Montréal et de l'université de Sherbrooke, elle a mené une carrière exemplaire: membre de la direction du Service des bibliothèques de l'Université de Montréal, membre de la direction du Cégep de Victoriaville, bibliothécaire consultante, guide touristique et conteuse à Québec. Hélène a été un modèle et une source d'inspiration et de persévérance pour les femmes qui l'ont côtoyée. Elle laisse dans le deuil son frère Roger (Olga Nicolas); ses sœurs: Jacqueline (Alain Dorion), Monique, Lucie (Denis Landry); ses nièces: Mélanie, Anne-Marie, Gaël et Eva; ses neveux Yannick et David ainsi que de nombreux autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer. Hélène sera inhuméeà 14h. La famille accueillera parents et amis au cimetière de l'Église Saint Théophile du Lac à la Tortue, situé au 1041, chemin de la Vigilance, Shawinigan (Secteur du Lac-à-la-Tortue) G0X 1L0. À la suite de l'inhumation,