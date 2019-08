GUAY, Donald



Au Pavillon Bellevue, le 3 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Donald Guay, époux de feu madame Andrée Gagnon, fils de feu Adelaïde Berrigan et de feu Lucien Guay. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Il laisse dans le deuil son fils : Charles-André (Michèle Bernier); sa sœur Denise (Lester Priestley); son frère Normand; sa belle-sœur Laurette Savard (feu Fernand Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Paul-Émile, feu Lucien, feu Thomas (feu Jeanne Couture), feu Louis-Philippe, feu Marcel (feu Eva Dumont), feu Pierre (feu Doris Slater), feu Robert (feu Jeanne Bégin), feu Diane (feu Roland Dufresne) et de feu Louisette (feu Léonard Leblanc). Sincères remerciements au personnel du CLSC de Lévis et du Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués.