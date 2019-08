LABRIE, Gilberte



Au l'Hôpital général de Québec, le 12 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Gilberte Labrie, fille de feu dame Alvina Boucher et de feu monsieur Eugène Labrie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère: Marie-Marthe Labrie (feu Gaston Ferland), feu Frère Wheeler Labrie o.p. et feu Sœur Monique Labrie s.s.j., ainsi que son neveu et ses nièces: André, Lise, Suzanne, Monique et Johanne Ferland et plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité 300, de l'Hôpital général de Québec, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan (IRDPQ), 2975, ch. Saint-Louis, B-110, Québec, QC G1W 1P9, tél.: 418 529-9141, poste 4366 www.fondationelan.com