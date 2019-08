SIROIS, Marthe



À la Villa Mon Repos de Lévis, le 5 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marthe Sirois, fille de feu Odilon Sirois et feu Rose-Anna Boucher. Elle demeurait à Lévis. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: feu René, feu Jean, feu Yves, feu Cécile, feu Pauline et feu Jeannette. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à lade 13h à 14h.et sera suivie de l'inhumation au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Mon Repos pour les bons soins prodigués.