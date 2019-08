BILODEAU, Hélène Lehoux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Hélène Lehoux, épouse de feu M. Gérard Bilodeau et conjointe de M. Georges Carbonneau. Elle demeurait à Sainte-Claire et autrefois de Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 16 août 2019 de 19h à 21h.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, Georges, ses enfants: Denis (Lynne Roy), Maurice et Jean (Chantal Parent); ses petits-enfants: Christopher, Annie (Scott Martin), Josée, Kayla (Chris Mutcheson), Michael, Bradley, Stacy (Nicolas Trachy) et Sandy (Gabriel Chabot); ses arrière-petits-enfants: Emy, Sandy et Carter. Les enfants de son conjoint: Denis, Lyne et Serge (Lucie Vallières); ses frères et sœurs: Feu Gisèle (Rémi Bilodeau), feu Dominique (Madeleine Dostie), feu Marcel (Thérèse Turcotte), feu Noël (Raymonde Giguère, Yvon Hamel) feu Paul (Pierrette Guay) et feu Benoit (Gaétane Provençal); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Clément, Yvon (Monique Armstrong), feu Adrien (Colette Tremblay), Jean-Luc (Marie Carron) et feu Clermont; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carbonneau: Fernande (feu Léopold Lepage, André Martel) et feu Jacques (Nicole Trachy). Elle laisse également dans le deuil : Ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/