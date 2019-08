PERREAULT, Victor



À son domicile, le 3 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Victor Perreault, époux de madame Pauline Carrier, fils de feu dame Rose-Aimée Blais et de feu monsieur Émile Perreault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 16 août 2019, de 19h à 21h30 et samedi 17 août 2019, de 11h à 14h.. Suivra l'inhumation du corps au cimetière St- Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Outre son épouse Pauline Carrier, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Jean Drolet) et son fils Simon (Caroline Bouchard); ses petits-enfants: Gabriel Drolet (Marilou Hamel), Marie-Claire Drolet (Simon- Charles Tremblay-Béchard), Etienne Drolet, Emy Perreault et Marianne Perreault; ses frères et sa sœur: Benoit, Florent et Florence; ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise Couture (feu Edouard Carrier), Christine Carrier, Laurent Carrier (Louise Perreault), Marie-Claire Carrier, Réjeanne Carrier, Denis Carrier (Marielle Laterreur), Léon Carrier (Angèle Rhéaume), Robert Marcoux (feu Solange), Huguette Lageux (feu Germain) et Lucille Gareau (feu Gérard-Magella). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents: Émile Perreault, Rose Aimée Blais, ses beaux-parents: Héliodore Carrier, Lucia Nadeau; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (Jean-Paul Rousseau et Elfège Bédard), Dominique, Gabrielle (Augustin Francoeur), François (Fernande Bélanger), Maria S'oos, Solange, Germain, Andrée Falardeau, Gérard Magella et Denise Perreault, Edith Carrier et Rosaire Fortin, Henriette Carrier, Edouard Carrier, André Traversy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, QC Téléphone : 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.