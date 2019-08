BÉDARD, Réjean



À l'Hôpital de Baie St-Paul, Québec, le 11 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Réjean Bédard, conjoint de dame Diane Ferland. Né à Québec, le 6 décembre 1955, il était le fils de feu dame Lucille Lemieux et de feu monsieur Robert Bédard. Il demeurait à Québec., G2B 1E7, où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe Diane, Monsieur Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Sarah (Davy Royer) et Simon (Marie-Pierre Lachapelle); ses petits- enfants: Geneviève Royer, Gabrielle Royer, Élisabeth Bédard et Emrick Bédard; son frère et sa sœur: Mario (Francine Landry), Sylvie (Jean Bedard); sa belle-sœur Céline Crépeault (Réjean Brière); ses nièces Cynthia et Julie; son meilleur ami Claude Martel (Sylvie Crépeault); les enfants de sa conjointe Patrick McMullen et David Ferland Bélanger ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), Site : www.fondation-iucpq.org, Tél. : (418) 656-4999. Les Funérailles sont sous la direction de :