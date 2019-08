COUTURE BÉGIN, Florence



Au Saint Brigid's Home, le 9 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Florence Couture, épouse de feu monsieur Jean-Marc Bégin, fille de feu Alphonse Couture et de feu Marie-Laure Beaudoin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (Don Forbes), feu Jean-Luc, René (Sylvie Carter) et Jacques; ses petits-enfants: David Forbes et Catherine Forbes (Daniel Piaget); ses arrière-petits-enfants; son frère et ses soeurs : feu Georges-Aimé (feu Georgette Gosselin), Bernadette (feu Marcel Morissette), feu Alice (feu Normand Cloutier), feu Hélène (Gilles Rochette) et Noëlla (Fernand Lacroix); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Bégin : feu Ruth, feu Gérard et feu Suzanne; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à madame Jacynthe Saulnier, de même qu'au personnel médical, au personnel en charge des activités sociales et aux bénévoles de Saint Brigid's Home. S.V.P. compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Saint Brigid's Home, https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/saint-brigids-home-foundation/.le vendredi 23 août de 14h à 17h et de 19h à 22h,L'inhumation suivra au Cimetière Mont-Marie, section Pintendre.