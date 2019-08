CÔTÉ, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 août 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jean Côté, époux de madame Ginette Pelletier, fils de feu monsieur Émile Côté et de feu madame Colette Huot. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Michel Pelletier, Marc-André Pelletier et Françis Côté Pelletier; ses frères et soeurs : feu Germaine (feu Claude Huot), Julienne (Robert Turcotte), Monique (Jean-Louis Bouchard), Simon (Pierrette Côté), feu Carmelle (André Dion), feu Bruno, Laurent (Rachel Moreau), Véronique (Jean-Marie Saindon), Céline (Normand Moreau) et Martin (Marie-Andrée Forgues); ses filleules : Valérie Saindon et Julie Boudreault; ses beaux-parents : feu Michel Pelletier (Marielle Jean); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier: Richard (Johanne Dumais) et France (Pascal Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et l'équipe soignante du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuner.