CHAMPAGNE, André



Le 25 juillet 2019 à son domicile, tel que désiré, entouré et accompagné des siens, est décédé à l'âge de 78 ans M. André Champagne, époux de Aline Martineau, fils de feu M. Tancrède Champagne et feu Mme Albina Perreault. Il demeurait à St-Patrice-de-Beaurivage et était natif de St-Sylvestre. La famille vous accueillera à lavendredi, le 16 août de 19h à 21h30, samedi, le 17 août de 9h à 10h30.. Il laisse dans le deuil outre son épouse Aline, ses enfants et petits-enfants : Guylaine (Joannie, Benoit et Pierre-Luc), Alain et Nancy Brochu (Véronique, Nicolas, Shawn, Olivier et Roxanne), Normande et Pierre Therrien (Maxime, Justine et Sophie), Nathalie (Jacob, Mélina, Raphaëlle et Cassandra), Réjean et Sonia Veilleux (Samuel), Dominique et Eric Saulnier (Etienne et Edward), François (Ann-Sarah et Guillaume), Miryam (Audrey, Marguerite et Gabriel) et ses arrière-petits-enfants, Xavier et Ludovic; ses frères et sœurs : feu Yolande, feu Thérèse (feu Armand Routhier), feu Blandine (feu Armand Gagné), Marie-Paule (feu André Bédard), feu Edgar (Jeannine Fortier), feu Rose Blanche (feu Lucien Duquet), feu Fernand (feu Imelda Nadeau), Dolorès (Jean-Marc Laberge), Murielle (feu Marcel Audet, feu Jacques Goulet), Huguette (Edward Hogan) et feu Conrad (Lise Racine); ses beaux-frères et belles-soeurs: Aimé (Denise Gagné), Edouard (Agathe Gagné), Gaston (Nicole Bédard), Denise (Gérard Bergeron), Rita (Marcel Guay), Michel et Jacques. Des dons à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital Laval). La famille désire remercier tout particulièrement sa fille, Nathalie, pour tous les bons soins prodigués à son père tout au long de sa maladie avec l'appui du personnel infirmier du CLSC et des soins de santé locaux. La direction des funérailles est confiée à la