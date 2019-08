LANTAGNE, Gisèle



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 11 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gisèle Lantagne, fille de feu dame Imelda Judith Confoltez et de feu monsieur Joseph-Arthur Lantagne. Elle était l'épouse de feu monsieur André Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame de l'Espérance, 2401 ave de l'Abbé-Giguère, le dimanche 18 août 2019 entre 10 heures et 13 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Josette Tremblay), France (Denis Verret), Martin (Chantal Marchand) et Éric (Claire Bourgault); ses petits-enfants: Olivier, Émilie, Simon, Mario, Rémy, Isabel, Gabriel, Jérémie, Justin et Cassandra; ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Olivia, Édouard, Éliot, Éma, Éthan, Victor et Charlotte. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s.