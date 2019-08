LAMONTAGNE, Simonne Boucher

LAMONTAGNE,

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman, le 8 août 2019, à l'âge de 106 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Bertrand Lamontagne, la fille de feu Trefflé Boucher et de feu Caroline Therrien. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yolande (feu Roch Tanguay), Raymonde, feu René (feu Gisèle Chamard), feu Lorraine, feu Fernande (feu Claude Gosselin), Laurent, feu Marcelle, Guy (Diane Belleau), Andrée (feu Raymond M. Lemieux) et Danielle. Elle laisse également 13 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants, 2 arrière-arrière-petits- enfants; ses nièces: Madeleine, Jeanine et Nicole; ainsi que ses nombreux autres parents et ami(e)s. Merci à l'ensemble du personnel de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de même qu'au personnel du Pavillon Bellevue. Nous désirons remercier également sa fille Andrée pour son dévouement. Des dons à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don ou au Noël du Bonheur, https://www.noeldubonheur.com/dons/ seraient appréciés.La famille vous accueillera auà compter de 9h30., et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.