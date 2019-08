DUPONT, Donat



À son domicile, le 4 août 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Donat Dupont, fils de feu monsieur Narcisse Dupont et de feu dame Marie-Blanche Picard. Il demeurait à Beaupré, autrefois de St-Ferréol-les-Neiges.où la famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 1 heure avant la liturgie, soit de 9h30 à 10h30, sous la direction desIl laisse dans le deuil ses fils Steven et Patrick ainsi que leur mère Linda Racine ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jeanne (Réjean Maltais), Anita (Jean-Guy Lapointe), Régina (Denis Tremblay), Maria (Denis Côté), André (Carole Racine), Hélène (Jocelyn St-Gelais) et Robert. Il laisse également dans le deuil sa tante Jeannette Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).