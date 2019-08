GAGNON CARON, Thérèse



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 8 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Gagnon, épouse de feu monsieur Patrice Caron, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Caron et de feu monsieur Joseph Gagnon. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Bernard (Corinne Caron), Angèle (Jacques Tanguay) et Louis (Pauline Charron); ses petits-enfants: Alain, Cathie et Sonia Caron; Nathalie, Annie, Nicolas et Bernard Tanguay; Marie, Élise, Thérèse, Catherine et Anne Caron; leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits- enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Charles-Émile (feu Lucienne Bernier), feu Clémente f.s.c., feu Raymond (feu Pauline Morin), feu abbé Laurent, feu Guy (feu Jeanne Pelletier), feu Marthe (feu Joachim Gamache), feu Anatole (feu Marguerite Noël), feu Yvette et feu Jean-Marie Gagnon (Jeannine Richard); de la famille Caron: feu Gérard, feu Anne-Marie (feu Amédée Préfontaine), feu Jeanne (feu Maurice Deschênes), feu Eugène (feu Marcelle Brodeur), feu Paul (feu Yvette Robitaille - feu Bibiane Caron), feu Adélia, feu Irène (feu Jérôme Houle), feu Jean-Baptiste (Thérèse Duval) et feu Victoire. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène (pour les soins de fin de vie), 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org Des formulaires seront disponibles au salon. De chaleureux remerciements sont adressés au formidable et bienveillant personnel de La Maison d'Hélène pour leurs attentions, leur douceur et l'excellence de leurs soins. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale samedi 17 août à compter de 9h30., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".