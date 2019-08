SIROIS, Jacques



À l'IUCPQ, le 8 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jacques Sirois. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses filles: Katy Sirois, Nathalie Sirois et leur mère Lise Isabel; ses petits-enfants: Alison Sirois, Kassandra Savard, Gabrielle Bouchard et Samuel Bouchard; sa conjointe Madeleine Legaré et ses fils ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et ses nombreux ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 16 août, à compter de 11h30. Le service religieux sera célébré le même jour à 15h, en l'église de Charny.