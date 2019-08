THIBAULT, Jeannine



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 4 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannine Thibault, épouse de feu M. Roger Couturier, fille de feu M. Simon Thibault et de feu dame Amanda Beaulieu. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances aule samedi 17 août, à compter de 9h.et de là, au columbarium Marc-André Rioux ltée. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: André (Fabienne Tremblay), Yves (Lise Arsenault); ses petites-filles: Elyse, Marie, Anne-Sophie, Maude; sa soeur Madeleine (feu Léopold Lapointe); ses belles-soeurs: Rita (feu André Boucher), Flore (feu Lauréat Morel), feu Janine (Raymond Beaulieu), feu Guy (Sheila McKrey). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles Thibault et Couturier. La famille remercie le personnel de la Résidence Reine-Antier et le personnel du 5e étage du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à Mme Thibault. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup, G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :