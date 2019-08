LABBÉ CADORETTE

(patate frite), Jacqueline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 5 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jacqueline Cadorette, épouse de monsieur Robert Labbé. Elle était la fille de feu dame Amanda Picard et de feu monsieur Joseph Cadorette. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert, ses fils Michel (Murielle Boutin) et Pierre (Lorraine Paquet), sa fille Jo-Anne (feu Julien Grondin), ses petits-enfants : Jean-François (Isabelle Gosselin), Sébastien (Karine Vachon), Marie-Pier (Jean-Guy Désindes) et Maxime (Monique Boucher); ses arrière-petits-enfants : Louis-Philippe, Antoine, Édouard, Alice, Léonie, Jérémy, Olivier, Marianne et Félix; sa belle-sœur Laurette Labbé (feu Jacques Garneau); des ami(e)s proches de la famille : M. Hugues Dubois, Chantal Gravel et Sylvie Cayouette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis ainsi que le personnel de la résidence Charles Renaud de Charlesbourg pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec), G6V 4G9, tél.: 418 903-6177, https://dons.mspdulittoral.com/.