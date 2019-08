Bonne fête les Acadiens...

Aujourd’hui 15 août, c’est la Fête nationale des Acadiens.

Play ball!

Photo courtoisie

D’anciens porte-couleurs des Capitales de Québec et des Expos de Montréal fouleront la surface du Stade Canac, ce soir, dès 17 h, à l’occasion d’un match afin d’amasser des fonds au profit de la Fondation Kat D DIPG qui s’affaire à trouver une solution aux tumeurs pédiatriques. Le match mis sur pied dans le contexte du 50e anniversaire des Expos de Montréal présentera, entre autres, les Eddie Lantigua, Michel Laplante, Patrick Scalabrini, pour les Capitales, et les Claude Raymond, Bill Lee, Denis Boucher, Jacques Doucet, pour les Expos. À noter que les chemises des anciens Capitales et Expos seront vendues en encan durant le match. Une séance d’autographes et une présentation spéciale avant le match régulier des Capitales seront également au menu. Les portes du Stade Canac ouvriront exceptionnellement dès 16 h.

Bonne fête

Photo courtoisie

Roger Gros-Louis (photo) de Wendake, frère de Max Gros-Louis, célèbre aujourd’hui son anniversaire de naissance. Cet entrepreneur-électricien retraité, qui a fait preuve de beaucoup de courage au cours des dernières semaines devant la maladie, est de retour à la maison. C’est pourquoi, au nom de toute la famille Gros-Louis, je lui réserve un espace dans ma page ce matin pour souligner ses 82 ans. Bonne fête, M. Gros-Louis.

60 ans de bonheur

Photos courtoisie

Denise Normand et Guy Turbide (photos), de L’Ancienne-Lorette, se sont mariés le 15 août 1959 à Sept-Îles. Installé à Québec en 1978, M. Turbide a été propriétaire du Motel Fontainebleau du boulevard Hamel de L’Ancienne-Lorette avant d’acheter la Brasserie de la Capitale (Aux Galeries de la Capitale), commerce qu’il a détenu pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Leurs 4 enfants (Danny, Guylaine, Marlène et Nathalie) et leurs petits-enfants (Marie Pier Huet, Nicolas-Guy et Andréa Turbide) leur souhaitent une belle journée d’anniversaire à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage.

Noces de diamant

Photos courtoisie

Lise Croteau et Jacques Bérubé (photos), du quartier Giffard de l’arrondissement Beauport à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 15 août 1959 à Sainte-Croix-de-Lotbinière, a 4 enfants, 9 petits-enfants et 6 (bientôt 7) arrière-petits-enfants. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jennifer Lawrence (photo), actrice américaine, propulsée au rang de star mondiale en 2012 avec la sortie de The Hunger Games, 29 ans... Patsy Gallant, chanteuse née au Nouveau-Brunswick, 71 ans... Jakub Voráček, attaquant des Flyers de Philadelphie, 30 ans... Martin Biron, ex-gardien de buts de la LNH (NY Rangers), né à Lac-Saint-Charles, 42 ans... Ben Affleck, acteur américain, 47 ans... Alain Juppé, maire de Bordeaux (France) depuis 2006, 74 ans... Sylvie Vartan, chanteuse française, 75 ans... Marc-André Bédard, député de Chicoutimi à l’Assemblée nationale (1973-85), père de Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi (PQ), 84 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 15 août 2018. Albert Millaire (photo de gauche), 83 ans, comédien et homme de théâtre québécois... 2016. Dennis Harrington (photo de droite), 73 ans, courtier en assurance de dommages, conseiller en sécurité financière, conseiller en régimes d’assurance collective... 2015. Julian Bond, 75 ans, militant des droits civiques et homme politique américain... 2014. Jay Adams, 53 ans, planchiste américain...2013. Jacques Vergès, 88 ans, avocat français et figure controversée du droit international... 2013. August Schellenberg, 77 ans, acteur originaire de Montréal... 2012. Harry Harrison, 87 ans, écrivain américain de science-fiction... 2011. Rick Rypien, 27 ans, dur à cuire de la LNH... 2009. Madeleine Lachance Létourneau, 83 ans, une artisane de la première à la station de radio CKCV 1280... 2007. Jean-Paul Roy, 74 ans, l’homme qui revendiquait l’invention de la poutine... 2006. Jules Dallaire, 68 ans, fondateur du Groupe Cominar en 1965.