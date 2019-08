PAGEAU, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Pageau, époux de dame Gervaise Bernier. Né à Québec, le 4 juillet 1940, il était le fils de feu dame Lucienne Voyer et de feu monsieur Marcel Pageau. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10h.. Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Gervaise, monsieur Pageau laisse dans le deuil ses frères: Richard (Liliane Clark), Jean (Jacqueline Nadeau); sa sœur Pierrette; ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Denise Rousseau (feu Pierre), Hélène Bernier (Rodrigue Boivin), Emilien Bernier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jacques (feu Henriette Michaud). Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Les Funérailles sont sous la direction de :