RICHARD, Diane



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 7 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Diane Richard, épouse de Gratien Tremblay, fille de feu monsieur René Richard et de feu dame Pauline Hamel. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre et était originaire de Québec. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laL'inhumation se fera ultérieurement. Outre son époux Gratien, Diane laisse dans le deuil ses enfants : Dominic (Manon Leclerc) et Stéphane (Vicky Aubin); ses petits-enfants : Lydia (Olivier Dion), Léanne (Raphael Genois), Sandrine et Eloïse; son arrière-petit-fils Mathéo; ses frères et sa sœur : Ginette (Louis Gagné), feu Denis (Nicole Charest) et Vincent (Jocelyne Pelchat); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Raynald (Solange Parent), Laurier (Linda Dunn) et Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à Denis Gingras pour son soutien et sa présence indéfectible auprès de Diane au courant des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.