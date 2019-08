SAVARD, Jean-Charles



À La Malbaie, le 5 août 2019, à l'âge de 70 ans 10 mois, est décédé M Jean-Charles Savard (LOLO), époux en 1ères noces de feu dame Esther Lajoie et en 2ième noces de dame Marie-Emma Rochefort et fils de feu Xavier Savard et de feu dame Bernadette Boily. Il demeurait à La Malbaie (secteur St-Fidèle). La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h à 10h30et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Emma, ses enfants Dany Asselin (France Deschamps) et Chantal (Roby Desbiens), ses petits-enfants : François (Andréanne) et Mélanie Asselin (Jimmy) et leur mère Hélène Dufour, Alexandra et Gabrielle Desbiens, ses arrière-petits-enfants : Jacob Guimond-Corriveau et Jules Asselin; ses frères et sœurs : Marie (Noël Tremblay), Noël, Aline, Gaétane (Alain Simard) et Gaétan (Chantal Fortin), beaux-frères, belles-sœurs : Marie-Jeanne (feu Clément Savard), Germaine (feu Charles-Auguste Savard, Maurice Ratté), Huguette (feu Claude Simard, Paul-Étienne Deschênes), feu Mariette (Conrad Harvey), Anne-Marie (feu Raoul Lavoie) et Gérard (Marianne Carré), ses filleuls(es) : Nadia Gagnon, Patrice Lajoie, Josée Lavoie et Marie-Pier Savard, ainsi que nombreux beaux-frères, belles-sœurs des familles Lajoie et Asselin, neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de L'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles à l'église ou en ligne au: www.mainsdelespoir.org/fondation