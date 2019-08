BLAIS, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 août 2019, à l'aube de ses 72 ans, est décédé monsieur Réjean Blais. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille Catherine Blais, la mère de sa fille Sylvie Laflamme et ses enfants: Dave Gilbert et Alexandra Maguire. Il était le frère de Fernande (Yvon Marcotte), Monique (feu Julien Boutin), Laurence (Pierre Gosselin), Denise (Georges Bernier), feu Yolande (Serge Roy), Réal (Marie Bernier), André (Sylvie Talbot) et Ghislaine (Yvon Bourget). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille remercie le personnel de la résidence Jazz de Lévis pour le soutien apporté à Réjean et le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC pour les bons soins prodigués. Des remerciements sont aussi adressés à ses soeurs Fernande et Denise pour le support constant accordé aux cours des dernières années. La famille vous accueillera auà compter de 9h.