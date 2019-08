GAGNON

Jacqueline Gauthier Ouellette



Au CISSS Montmagny-L'Islet (site hôpital), le dimanche 28 juillet 2019, à l'âge de 83 ans et 1 mois, est décédée madame Jacqueline Gauthier Ouellette, épouse de monsieur Conrad Gagnon. Elle demeurait à Saint-Just-de-Bretenières.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire:Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Conrad Gagnon, ses enfants : Sylvie et Lucie (Christian Roy) ainsi que ses petits-enfants: Vanessa Roy (Philippe Lemay), Francis Roy (Alexandra Tremblay) et Roxanne Couture (Eric Racicot). Elle était la demi-soeur de: feu Gérard (feu Cécile Coulombe), feu Henri, feu Jeannette (feu Armand Bélanger), feu Alfred (feu Jeanne Bacon) et feu Hervé Ouellette (Eléonore Poitras). Elle était la belle-soeur de: feu Marcellin (Noëlla Poitras), feu Alfreda (feu Maurice Gamache), feu Valère (feu Denise Lapointe), feu Martin et Antoni Gagnon (Nicole Normand). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.