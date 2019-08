ComediHa! Fest-Québec: P-A Méthot, passionné de karaoké

MONTRÉAL – Vous faussez dès que vous fredonnez l’indicatif musical de la publicité de l’heure à la télévision? Vous ne faites que baragouiner les paroles des succès radiophoniques les plus célèbres? En termes de puissance, votre voix rivalise avec le son d’une crécelle? Qu’à cela ne tienne: à la soirée «Karaoké Extravaganza» de P-A Méthot, l’un des cadeaux offerts gratuitement au public du ComediHa! Fest-Québec pour les 20 ans du festival, on lâchera son fou en chantant haut et fort, peu importe son talent vocal. Le maître de cérémonie de ce rassemblement déjanté nous met ici l’eau à la bouche.

P-A, es-tu un grand adepte de cette activité qu’est le karaoké?

«Oui, et j’aimerais en faire plus, mais j’ai très peu le temps. Je trouve ça tellement drôle! Tout le monde devient une "star" le temps d’une chanson. Personne ne se prend au sérieux et c’est toujours l’occasion d’une grosse fête!»

Dans l’invitation lancée au public, il est indiqué que les festivaliers doivent enfiler leur «collier en coquillages» et leur «camisole à bretelles spaghetti», et préparer les paroles de leur «chanson quétaine préférée». Est-ce voulu de donner une atmosphère un peu «kitsch» à l’événement?

«Non. C’est juste pour rehausser la fête. Tant qu’à faire une fête, autant ne pas se prendre au sérieux!»

À titre personnel, quelle est ta «chanson de karaoké» préférée? As-tu une anecdote mémorable de karaoké à raconter?

«Ma chanson, c’est "I Will Survive", de Gloria Gaynor. Dans tous les karaokés, il y a toujours une fille trop saoule qui chante une chanson de Whitney Houston ou Céline Dion. C’est "mortel" et systématique; plus la soirée avance, c’est toujours ça!»

Tu auras comme invités Mélissa Bédard, Emmanuel Auger, Julien Tremblay et Éléonore Lagacé pour s’amuser avec toi ce soir-là. Pourquoi ces artistes en particulier? Offriront-ils des numéros spéciaux?

«Ce sont eux parce que ce sont des amis et des gens qui aiment chanter, et qui sont très festifs. On aura deux ou trois numéros spéciaux, mais on garde la surprise jusqu’à la fin!»

As-tu d’autres projets professionnels à l’agenda pour la fin de l’été et l’automne 2019 ?

«J’ai ma tournée, "Faire le beau", qui continue et qui monopolise tous mes efforts et mon énergie. La tournée va très bien; on a déjà dépassé le cap des 90 000 billets vendus! Il y aura aussi mon "Party disco" au Centre Bell le 13 octobre. C’est ce sur quoi je me concentrerai dans les mois à venir.»

La soirée «Karaoké Extravaganza» de P-A Méthot, son «band» et ses invités sera offerte gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le vendredi 16 août, à 21 h, dans le cadre du 20eComediHa! Fest-Québec.