BÉDARD GRENIER, Cécile



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2019, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée madame Cécile Bédard Grenier, épouse de feu monsieur Paul-Émile Grenier. Elle demeurait à St-Étienne, autrefois St-Flavien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ronald (Sylvie), Richard (Diane Bergeron), Gilles (Ginette Audet), Diane (Jacques Lebel), Gérard; ses petits-enfants: Marie-France (Frédéric Grandioux), Karine (Michel Julien), Éric (Vanessa Baron); ses arrière-petits- enfants: Laurie-Anne (Dominic Brassard), Marie-Gabrielle, Cédric, Audrey, Loïc, Noah; son arrière-arrière-petit-fils Elliot; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bédard et Grenier; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux membres du centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 16 août 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 10h.S.V.P., compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon.