POULIOT, Pauline Fortier



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 11 août 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Pauline Fortier, épouse de monsieur Adrien Pouliot, fille de feu dame Emma Asselin et de feu monsieur Albert Fortier. Elle demeurait à St-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 16 août 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 17 août 2019 à compter de 9h.. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux; ses enfants: Stéphane (Geneviève Dupont), Patrick (Lisa Drouin); ses petits-enfants : Jérémie, Dylan, Benjamin, Casey et Abby; ses sœurs et son frère: Yolande (feu Roland Beaudoin, Denis Gosselin), Cécile (feu Charles Leroux), feu Armelle (Jean-Paul Aubin, Diane Noël), Gisèle (Julien Aubin), Rose-Andrée (feu René Aubin, feu Jean-Guy Goupil, Guy Laverdière), Denise (Jacques Proulx), feu André (Hélène Laflamme, Benoît Cyr), Édith (Clément Gagnon), Nicole (Alyre Chabot); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réal Pouliot (Diane Lapierre), Jean Paul Pouliot (feu Réjeanne Marceau, Andréa Bissonnette), Madeleine Pouliot, feu Huguette Pouliot, Pierre Pouliot (Danielle Lapointe), Jocelyne Pouliot (Martin Audet), Sylvie Pouliot (Marc Labrie); sa grande amie Nicole Cayer ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 3e et 5e étage de l'hôpital Laval pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse de Saint-Émile (1596, avenue Lapierre, Québec QC G3E 1C1, tél.: 418 842-4148.) Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église lors des condoléances.