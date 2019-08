GAGNON, Jean



Subitement, à son domicile, le 10 août 2019, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean Gagnon, époux de dame Monique Bédard. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, sa fille Karen (Albert McBrearty), ses petits-enfants Jessie (François Martin) et Tammy (Anthony Graton), ses arrière-petits-enfants Ethan et Mahée Martin, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Paul (feu Gertrude Laforest), feu Jacques (feu Brigitte Morin), feu Guy (feu Gisèle Guilbert), feu Yolande, feu Huguette (feu André Doucet), Lise (feu Roland Carrière), feu Claire (feu Viateur Tessier) et feu Gilles (Bibiane Lévesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : feu Marcel (Alice Aubin), feu Ludovic (feu Colette Paradis), feu Hélène, Marie-Claire (feu Jean-Marie Latulippe), feu Marie (feu Louis Gauvin) et feu Louis (Thérèse Vallée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.