L'HEUREUX, Laurent



À l'hôpital Jeffery Hale, le 1er août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Laurent L'Heureux, fils de feu Marie- Blanche Lessard et de feu Cyrias L'Heureux. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Il laisse dans le deuil sa sœur Réjeanne (Roger Matte); ses neveux: Justin (Mélissa Rhéaume) et Sébastien Matte (Catherine Houle); ses petits-neveux: Edouard, Raphaël, Victor et Arthur ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Françoise Théberge ainsi que le personnel du 6e étage de l'hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, téléphone : 418 684-2260, www.amisdujhsb.ca Des formulaires seront disponibles sur place.