BELLAVANCE, Marcel



À l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce, le 12 août 2019, à l'âge de 61 ans et 2 mois est décédé monsieur Marcel Bellavance, fils de feu monsieur Yvon Bellavance et de feu madame Bérangère Corriveau. Il demeurait à St-Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h, suivi. Les cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa soeur: Christiane (Jean De Lamarre) et son frère Claude (Caroline Laflamme); ses neveux et nièces : Nicolas Drolet (Marie-Michèle Simard-Gagnon et leurs fils : Noah et Samuel Drolet), sa filleule Vanessa Drolet (Mathieu Lavoie et leur fils Alexandre Lavoie), Judith Bellavance (Alexandre Breton) et Antoine Bellavance, ainsi que Simon De Lamarre (son fils Liam De Lamarre), la conjointe de Simon (Annabelle Roy) et Benoît De Lamarre (Marc Boisclair). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant d'oncologie de l'Hôpital St-Georges pour les bons soins prodigués à notre frère ainsi qu'au Dre Anick Tremblay pour sa compréhension. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9 Téléphone 1 877 336-4443 Site internet www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Bellavance a été confié pour crémation à la