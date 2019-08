Denis Shapovalov éliminé en double à Cincinnati

Le Canadien Denis Shapovalov et son coéquipier, l’Indien Rohan Bopanna, ont été éliminés au deuxième tour du tournoi de double de Cincinnati par les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, jeudi.

Shapovalov et Bopanna ont perdu 7-6 (3), 6-7 (5) et 10-8 contre les favoris du tournoi.

Le duo a connu des ennuis au service en commettant six doubles fautes et en ne mettant que 63 % de ses premières balles en jeu. Le match aurait pu être beaucoup plus expéditif si Cabal et Farah avaient été plus opportunistes. Ces derniers n’ont réussi qu’un bris de service en 10 occasions.

Le jeune canadien de 20 ans et son partenaire ont ainsi connu un moins bon parcours qu’à la Coupe Rogers, à Montréal, où ils avaient atteint le carré d’as. Ils s’étaient alors inclinés devant les Néerlandais Robin Haase et Wesley Koolhof.

Shapovalov avait déjà été éliminé en simple à Cincinnati la veille quand il avait perdu contre le Français Lucas Pouille, en deuxième ronde.

Cabal et Farah ont maintenant rendez-vous avec les septièmes têtes de séries, le Finlandais Henri Kontinen et l’Australien John Peers. Les deux paires ont déjà croisé le fer huit fois en carrière. Les deux équipes ont chacune remporté quatre affrontements.