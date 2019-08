ARSENAULT MOREAU, Marguerite



Au Foyer Saint-Antoine, le 8 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Marguerite Moreau, épouse de feu monsieur Jean-Claude Arsenault, fille de de feu Maurice Moreau et de feu Jeanne-D'Arc Blondin (feu Avila Desnoyers). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Yvon Guertin) et Jacques (Céline Audet); ses petits-enfants : Jonathan Robin, Kevin et Christopher Arsenault, Marilène et Vanessa Guertin; ses belles-sœurs de la famille Arsenault: Lisette (feu Gaston Genois, feu Claude Jobin) et feu Pierrette (Jacques Boucher); ses beaux-frères de la famille Arsenault : feu Roland (Louise St-Pierre), feu Raymond (Annette Jobin), feu Pierre (Louise Savard); son ex belle-fille Sirinan Rodthaisong; la mère de son petit-fils Micheline Robin (Richard Lauzon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Foyer Saint-Antoine, 1er étage, pour les bons soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.