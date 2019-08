PLAMONDON, Jacques



Au Saint-Brigid's Home, le 9 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jacques Plamondon, fils de feu Paul Plamondon et de feu Marie-Blanche Godbout, époux de dame Denise Deroy. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants : Johanne (Guy Vaillancourt), Mario (Marlène Carrière), Robin (Marie-Hélène Caya) et la mère de ses enfants Monique Robitaille; les enfants de son épouse : Caroline Côté (Michel Banville) et Stéphane Côté; ses petits-enfants : Mikhaël, Jessica, Mégann, Allyson, Charles, Mathieu et Philippe; ses frères et sœurs : Denise (feu Maurice Gingras), Louisette, feu Micheline, feu Jean-Paul (Mildred Ogden), Fernand (June Harwood), Raymond (Lyne Tremblay) et Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deroy : Gisèle (feu Léo Garrity), Daniel, Lise, Denis (Johanne Audet), Claude (France Thomassin) et Mireille (Gilles Malenfant), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, les membres de la famille Robitaille ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Saint-Brigid's Home pour les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Saint-Brigid's Home, 1645 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1S 4M3.