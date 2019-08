BROCHU, Jeannette Bisson



Au centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 9 août 2019, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Jeannette Bisson Brochu, épouse de feu monsieur Armand Brochu. Née à Québec, le 7 juillet 1917, elle était la fille de feu dame Albia Boudreault et de feu monsieur Charles Bisson. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront déposées au cimetière de Courville à une date ultérieure. Madame Brochu laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles (Lise Théberge), Carole (Michel Richard), Pierre (Sonya Carrier), feu André Boisvert (Claudette Côté); ses petits-enfants: Éric, Annie (Réjean Gauthier), Julie (Martin Racine), Dany (Hélène Villeneuve) et Mariève (Bruno Julien); ses arrière-petits-enfants : Kelly-Ann, Rosie, Sara-Kim, Maely, Emy, Gabrielle, Ève, Nathan et Olivier; sa sœur et ses frères: Lucille (feu Bob Lawrence), feu Pete, feu Bob, feu Léo; ses demi-sœurs: Micheline et Sonya ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel du 3e étage du centre d'hébergement St-Augustin pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du centre d'hébergement St-Augustin, Tél. : (418)-667-3910 poste 5840, site : www.csssqn.qc.ca Les Funérailles sont sous la direction de :