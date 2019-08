BRUNET, Dany



À l'Hôpital St-Sacrement, le 6 août 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé subitement monsieur Dany Brunet, fils de monsieur Gérard Brunet et de feu dame Émilienne Julien. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son père Gérard, monsieur Brunet laisse dans le deuil ses frères : Doris et Simon; ses oncles et ses tantes de la famille Julien : Émilien (feu Cécile Gagnon), Agathe (feu Joseph Trudel), Irène (André Blais), Lise (Henri Morin), Jean-Paul (Charlotte Langlois), Marielle et Nicole (Marc Douville), ainsi que plusieurs cousins et cousines. Il va rejoindre sa mère Émilienne et ses grands-parents.