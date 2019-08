GOULET, Raymonde



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Raymonde Goulet, épouse en premières noces de feu Jean-Guy Gagné et en secondes noces de Pierre Bérubé. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Gilles. Née à Québec, elle était la fille de feu Graziella Tremblay et de feu Henri Goulet. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre, ses enfants: Jean, Line (Guy Cousineau), Guy (Johanne Bohémier) et Marc (Marlène Cayer); ses petits-enfants: Mathieu, Simon, Alexandre (Marie-Pier Carette), Sébastien (Catherine Blaney), Mélanie, Christian (Sarah Lafontaine), Jean-Martin et Catherine; ses arrières-petits-fils: Loïc et Jacob; les enfants et petits-enfants de Pierre: Valérie (Pantelis Hatzinikolaou, Alexia, Peter et Lola) et Karine. Elle était la sœur de: feu Georges-Henri (feu Jeannine Demers), feu Camil (feu Suzelle Demers), Denise (feu Gaston Demers et Robert Côté) et feu Raymond. Ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagné: Lionel, feu Roger (Suzelle Montminy), René (feu Louise Laberge) et Ginette (Léandre Lavallée), ainsi que ceux de la famille Bérubé: Alain (Madeleine Plourde), Gilles, Daniel (Ginette Dionne) et Lise (Denis Plante), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, QC, G1T 1P5. Site internet : www.michel-sarrazin.ca ou téléphone : 418 687-6084. Des formulaires seront disponibles à l'église.La famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à la