GAUVIN, Sylvie



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 août 2019, à l'âge de 68 ans et 2 mois, est décédée madame Sylvie Gauvin, épouse de monsieur Sébastien Vaillancourt. Elle était la fille de feu dame Thérèse Pelletier et de feu monsieur Lucien Gauvin. Native de Saint-Pamphile, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Kathleen (Luc Harvey), Marie-Noëlle (Nelson Francoeur); ses petits-enfants: Lou (Vicky Michaud), Noémie et Magali St-Pierre et leur père Steven St-Pierre; sa sœur Renée (Serge Blanchet) et son frère Daniel (Line Plourde); de la famille Vaillancourt, elle était la belle-sœur de : feu Réjean (Aline Gagnon), feu Viateur, Bergerette, Hermance (Clermont Pelletier), Guylaine (Michel Thivierge). Sont aussi affectés par son départ ses oncles et tantes, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de: l'Hôpital de Montmagny, l'Hôpital Général Juif de Montréal, l'Hôpital Universitaire de Francfort et l'Hôpital NordWest de Francfort. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, à compter de 15h.