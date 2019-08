Honteuse réclamation du gouvernement fédéral

Quel scandale de voir le gouvernement fédéral réclamer à un pauvre couple de septuagénaires de la Gaspésie la somme de 38 403 dollars à cause d’une erreur administrative.

Pendant ce temps-là, le même gouvernement Trudeau accepte de plein gré de perdre des millions et des millions en recettes fiscales en permettant à Netflix de ne pas charger la TPS à ses clients.

Ces pertes fiscales s’ajoutent évidemment aux milliards de dollars que le fédéral perd annuellement à cause des stratagèmes d’évasion fiscale utilisés par des milliers de riches et nombre d’entreprises.

Le ministère fédéral de l’Emploi et du Développement social reproche à Jean-Pierre Martin (73 ans) et Gaétane Cyr (75 ans) d’avoir omis de déclarer qu’ils vivaient en couple lors de la période allant de 2010 à 2016.

Et, conséquemment, ils ont encaissé un montant trop élevé de supplément de revenu garanti (SRG) versé aux gens âgés à faibles revenus.

Il faut savoir que le montant maximal de SRG est de 907 $ (actuellement) dans le cas d’une personne célibataire, veuve ou divorcée, et d’un maximum de 546 $ par personne dans le cas d’un couple.

Comme M me Cyr et M. Martin ont chacun encaissé de 2010 à 2016 un montant de SRG de célibataire, alors qu’ils avaient droit à un montant de SRG de couple, lequel est inférieur, le ministère a ainsi décidé de leur réclamer le montant payé en trop, soit 38 403 $.

Selon l’histoire rapportée par mon collègue Cédérick Caron dans Le Journal de samedi dernier, M me Cyr et M. Martin n’ont jamais caché le fait qu’ils vivaient ensemble depuis 2010.

Fait important : Service Canada se définit comme étant « une institution fédérale qui fait partie de l’Emploi et Développement social Canada » et qui « offre aux Canadiens un point d’accès unique à un grand nombre de services et de prestations du gouvernement ».