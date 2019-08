Il a abordé une enfant de façon étrange

Le SPVQ désire identifier un homme au comportement suspect.

La police fait appel au public afin de faire progresser une enquête concernant un événement où un homme aurait eu un comportement suspect à l’égard d’une jeune fille de dix ans.

Le 9 août dernier, vers 13 h 15, la fillette marchait seule sur la rue de la Jouvence, près de la rue Jordon, dans le secteur de Val-Bélair. Un homme à bord d’un Ford Transit blanc serait descendu de son véhicule pour aborder la jeune fille lui demandant de venir voir son chien à l’intérieur de sa camionnette.

Dents manquantes

La fillette a quitté les lieux rapidement. Le véhicule arbore une barre horizontale noire dans le bas de la boîte.

L’homme à identifier aurait entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 5 pi 9 po (1,75 m) et il aurait les cheveux noirs courts. Sa description fait état de dents manquantes, d’un t-shirt bleu et d’un pantalon court foncé.

► Si vous avez de l’information à transmettre, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour communiquer une information de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).