Ils se sont rencontrés à Woodstock il y a 50 ans... et ils ont maintenant une photo pour le prouver!

Le couple, toujours marié, n’a découvert que tout récemment un cliché pris lors de leur toute première rencontre au légendaire festival rock.

« Si vous vous souvenez de Woodstock, c’est que vous n’y étiez pas... »

Jerry et Judy Griffin ont fait mentir le dicton. Le couple a d’ailleurs d’excellentes raisons de se rappeler les festivités de l’époque: c’est là qu’ils se sont rencontrés le 15 août 1969, le jour même de l’anniversaire de Judy!

Toutefois, ni un ni l’autre ne pouvait prouver qu’ils s’étaient bel et bien rencontrés lors de ce fameux week-end de 1969. (S’ils s’étaient rencontrés à Coachella, le tout aurait été authentifié par une dizaine de hashtags sur Instagram...)

Et comment ces deux enfants d’un siècle fou se sont-ils rencontrés au juste?

Selon People, les ennuis de voiture de Judy en route vers Woodstock ont été l’élément déclencheur. Quand son auto s’est arrêtée alors qu’il lui restait encore 145 kilomètres à parcourir avant de se rendre sur le site mythique, ses deux copines et elle ont décidé de faire du pouce. Jusqu’ici, le récit fait très Woodstock.

Et, bien sûr, Jerry passait par là en voiture avec ses copains. En voyant qu’une femme était présente dans le véhicule, Judy se sentait davantage en sécurité.

En entrevue avec People, Jerry a raconté en riant comment il s’est senti au même moment : « Je me suis dit “OK. C’est très inusité. Nous venons tout juste d’embarquer cette très jolie fille. Et je m’en vais à Woodstock. J’ai une tente et elle n’en a pas...” »

Ils ont partagé la route sur la banquette arrière d’une petite Beetle de Volkswagen direction « 3 jours de paix, d’amour, etc. »

Tout ça est bien joli, mais aucune image ne venait prouver que cette union avait eu lieu au célèbre festival. C’est par l’entremise du documentaire Woodstock: Three Days that Defined a Generation présenté au réseau CBS qu’ils ont pu retrouver une image immortalisant les balbutiements de leur idylle qui dure depuis 50 ans.

Un ami du couple s’est empressé de leur faire parvenir une capture d’écran de la bande-annonce du film où on peut les voir tous les deux l’un contre l’autre dans une couverture.

Tout ce qu’il y a de plus Woodstock.