L’économie américaine sur la corde raide

Depuis plusieurs semaines, les marchés sont instables et les décisions politiques qui les affectent ne le sont pas moins. L’incertitude rend les investisseurs nerveux et les politiciens ont de bonnes raisons de l’être aussi.

Certains indices précurseurs d’un ralentissement sont présents. Par exemple, les marchés de l’emploi et de l’immobilier commencent à s’essouffler. La production manufacturière et certains indices commerciaux aussi. Surtout, on assiste depuis quelque temps à ce que les économistes appellent l’inversion de la courbe de rendement, une condition qui précède presque toujours l’entrée en récession.

La plupart des facteurs qui peuvent entraîner une récession économique ne dépendent pas des politiques ou des politiciens. Dans le contexte actuel, toutefois, l’incertitude chronique qui entoure l’administration chaotique du président Donald Trump et – surtout – les perspectives réelles d’une guerre commerciale ruineuse avec la Chine dominent les préoccupations des analystes et des acteurs sur les marchés.

De plus en plus, même si les politiques fiscales et les déréglementations mises de l’avant par le président leur sont favorables, les investisseurs constatent que ses politiques commerciales protectionnistes et l’impulsivité de ses décisions constituent des boulets pour l’économie américaine.