Leur dossier Phénix avance grâce au Journal

« On ne voit pas encore le bout, mais ça s’en vient. C’est un peu plate de devoir faire une sortie médiatique pour obtenir des résultats, admet Éric Drouin, fonctionnaire pour le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada. On m’a envoyé un courriel pour me dire qu’on s’excusait de ce qui se passait dans mon dossier, qu’on me donnerait des réponses d’ici deux semaines. »