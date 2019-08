Route des saveurs: les sorciers de l’île d’Orléans

Un jour, pour décrire « son île », Félix Leclerc disait qu’elle était une fleur dans l’eau. Il avait raison. L’endroit a quelque chose à la fois de jovial et de spirituel. Voire ensorcelant. Les gens vous le diront : on y ressent un profond rappel à la terre. C’est exactement ce qui s’est produit avec Vincent Paris, natif de Saint-Jean. Il est revenu en compagnie de Catherine Trudel, native de Saint-Laurent, après presque 30 ans d’exil.

« J’ai ressenti ce besoin de revenir ici. Je travaillais en marketing et j’ai collaboré à plusieurs dossiers concernant l’agrotourisme. Je ressentais un besoin d’avoir les deux mains dans la terre et non plus sur le clavier. On a trouvé une grange abandonnée, ou plutôt, c’est elle qui nous a trouvés. On a mis la main à la pâte et nous en sommes à notre septième année », explique le propriétaire et confiturier en chef Vincent Paris.