Un scientifique aurait fraudé le Centre de recherches de Valcartier

L’employé civil des Forces armées canadiennes et chercheur de haut niveau Éloi Bossé ainsi qu’un présumé complice ont été formellement accusés de neuf chefs de fraude de plus de 5000 $.

Éloi Bossé, 63 ans, et Martin Gingras, 52 ans, auraient fraudé le centre de recherches de la base de Valcartier entre avril 2008 et juillet 2011. Les deux hommes sont coaccusés et font exactement face aux mêmes chefs d’accusation.