20 ans du ComediHa! Fest Québec

Le ComediHa! Fest Québec vous invite à fêter ses noces de porcelaine avec Gregory Charles, ses musiciens et leurs invités surprises, demain dès 21h, au Village d’Youville, à l’occasion du spectacle «Quand on rit, on a toujours 20 ans». Sous la direction artistique de Jean-François Blais, cette soirée célébrera l’histoire du festival au rythme des plus grands succès des 20 dernières années, de Britney Spears aux Cowboys Fringants.

Les spectateurs sont invités à revêtir leurs plus beaux habits de demoiselles et de garçons d’honneur pour prendre part à ce voyage musical au cœur du nouveau millénaire que proposera Gregory Charles, le «chanteur de noce» de cette soirée.

Accès gratuit pour tous. Les détenteurs des lunettes laissez-passer pourront accéder à une zone privilège. Pour plus d’informations : comedihafest.com