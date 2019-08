PLANTE, Jacqueline



À son domicile, le 10 août 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jacqueline Plante, fille de feu madame Marthe Plante et de feu monsieur Isidore Plante. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h15.Elle laisse dans le deuil sa fille Pascale Salvatore (Michael Salvatore); ses petits-enfants : Luca, Amelia, Rosalina et Nicola; ses frères et sœurs: feu Micheline (Jean-Guy Bérubé), Anita, Jean-Noël, Jean-Marie, Germaine, Pierre-Paul (Gisèle Lavoie) et Rina (feu Jacques Michaud) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, Tél. : 418 663-5155 Site web: fondation@fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.