Bousculades à prévoir

Le circuit de Bristol sera le théâtre demain de la troisième avant-dernière étape de la saison régulière. Les deux autres auront lieu à Darlington et à Indianapolis, les 1 er et 8 septembre respectivement.

Bon nombre de pilotes, et pas les moindres, voudront améliorer leur sort pour assurer leur place parmi les 16 finalistes qui seront retenus pour les éliminatoires. Et la meilleure façon de faire partie de ce groupe sélect, c’est de gagner la course.