Collecte des déchets: la Ville de Lévis impose des pénalités de 16 000$ à son fournisseur

Excédée par les retards «injustifiés» qui s'accumulent dans la collecte de matières résiduelles, la Ville de Lévis a épuisé sa patience et a imposé des amendes de 16 000$ à son fournisseur Sani-Terre.

«Les arguments invoqués par le fournisseur, comme la période des vacances, les bris mécaniques et le manque de main-d’œuvre, ne suffisent plus à justifier les multiples retards et la qualité déficiente des services», écrit la Ville dans un communiqué diffusé vendredi en fin de journée. «C’est la raison pour laquelle la Ville a déjà imposé jusqu’à maintenant des pénalités qui s’élèvent à plus de 16 000$.»

La municipalité a fait savoir que, si la situation perdure, les sanctions seront encore plus importantes.

Pourtant, il y a quelques semaines, le maire Gilles Lehouillier et le directeur de l'Environnement Jean-Claudes Belles-Isles avaient indiqué que les retards notés en début d'été étaient en train de se résorber. La Ville avait cependant dit être à la recherche active de camions pour prêter main-forte. Elle cherchait même aussi loin que Matane, mais ne trouvait pas.

Lévis affirme avoir assuré un suivi serré auprès de son fournisseur, Sani-Terre. «Des rencontres ont eu lieu à cet effet et des mesures de redressement ont été exigées. Le fournisseur a d’ailleurs déposé un plan en plusieurs points.» Une autre rencontre est prévue pendant la semaine du 26 août.

S'inspirer de Québec?

Lévis pourrait s'inspirer de Québec, qui a décidé de reprendre en régie interne la collecte des déchets. «Les solutions de rechange sont peu nombreuses, car seuls deux fournisseurs de services desservent la grande région de Québec. À cet égard, la Ville de Lévis suivra de près les démarches de la Ville de Québec.»

Aux citoyens dont le bac n'est pas vidé le jour prévu, la Ville recommande de le laisser en bordure de rue jusqu’à ce que la collecte ait été effectuée, car celle-ci pourrait avoir lieu en soirée, le lendemain ou au cours de la fin de semaine. Elle suggère d'appeler la ligne Info-Collecte, au 418 835-8225, si la situation perdure.