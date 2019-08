Consacrez-vous trop de temps aux réseaux sociaux?

L’utilisation des réseaux sociaux augmenterait chaque année et les heures passées en ligne grugeraient le temps consacré au sport et au sommeil, a révélé une étude récemment publiée par la revue médicale The Lancet.

Pendant trois ans, l’équipe de chercheurs s’est intéressée à la relation qu’entretiennent les jeunes avec les réseaux sociaux.

L’étude, réalisée sur 10 000 sujets de 13 à 16 ans, a permis de constater que l’utilisation abusive de ces plateformes pouvait augmenter les symptômes dépressifs et l’anxiété de ses utilisateurs.

Aujourd’hui, on pose la question : considérez-vous que vous consacrez trop de temps aux réseaux sociaux?