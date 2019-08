Drame familial en Outaouais: «C’était une excellente maman»

La mère de 40 ans trouvée morte asphyxiée aux côtés de sa fille de 5 ans mercredi à Lac-des-Plages, en Outaouais, était loin de l’image qu’on pourrait se faire d’une personne qui commet ce genre d’horreur, assure l’une de ses grandes amies.

• À lire aussi: Drame familial en Outaouais: un geste impossible à expliquer par la logique

• À lire aussi: Drame familial en Outaouais: le père complètement sous le choc

• À lire aussi: Drame familial en Outaouais: les corps d’une femme et d’une fillette retrouvés

« C’était une grande voyageuse, une femme intelligente, éduquée, ouverte sur le monde, lumineuse et surtout, une excellente maman », confie Katina Binette Mazerolle, une amie d’enfance qui était toujours demeurée très proche de Julie Meunier.

Sa fille Rose était le centre de son monde, assure sa copine, qui ne s’explique toujours pas comment elle a pu faire une chose pareille. La fillette respirait le bonheur et était un véritable rayon de soleil. Sa mère l’amenait partout avec elle et faisait une multitude d’activités.

«Rose ne marchait pas, Rose se déplaçait en chantant et en dansant, tout le temps», dit Mme Binette Mazerolle.

Selon son entourage, Julie Meunier avait des problèmes de santé mentale et disait souffrir d’un trouble bipolaire. Elle avait vécu des phases dépressives dans sa vie et chaque fois, elle s’éloignait de ses amies et refusait d’en parler.

Elle souffrait également d’importantes douleurs physiques, notamment aux reins et au niveau gastrique, et les médecins n’auraient jamais découvert le problème, raconte Katina Binette Mazerolle

L’hiver, les douleurs s’accentuaient, si bien que Julie Meunier s’envolait vers des pays où le climat était plus chaud. Lorsque son ex-conjoint acceptait, elle se faisait un plaisir d’amener sa petite Rose avec elle.

La section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec enquête sur la tragédie. Tout indique qu’il s’agirait d’un meurtre suivi d’un suicide. Julie Meunier et sa fille Rose sont mortes d’asphyxie et aucune trace de violence n’a été découverte sur les corps. Elles ont été trouvées sans vie par la femme de ménage d’un chalet loué sur Airbnb.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266