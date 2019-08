Du jaune dans votre assiette

Photo courtoisie

Le couteau n’est certes pas l’outil le plus efficace pour étendre du beurre sur un maïs bien chaud. Ces boutons à beurre colorés en silicone permettent de garder un carré de beurre bien en place, puis de le laisser fondre partout sur les grains, et ce, sans gâchis. Ils se nettoient au lave-vaisselle, tout comme les porte-épis assortis qui, eux, peuvent être bouillis et même déposés au four micro-ondes.